Горняк22: Алтайские таможенники изъяли растительную смесь с наркотическим веществом » Городской портал — вРубцовске.ру

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04 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Алтайские таможенники совместно с сотрудниками пограничного ФСБ России по Алтайскому краю пресекли попытку незаконного ввоза из Киргизии в Россию растительной смеси общей массой 92 грамма с содержанием наркотического средства «гармин».

При осмотре транспортного средства, следовавшего из Казахстана в Новосибирск через автомобильный пункт пропуска «Кулунда» под управлением гражданина Киргизской Республики, был обнаружен полиэтиленовый пакет с растительным веществом желто-зеленого цвета в виде стеблей с листьями и плодами.

Согласно экспертизе, изъятое относится к растениям рода Гармала и содержит наркотическое средство «гармин». Оборот данного вещества в России возможен только при наличии документов, подтверждающих врачебное назначение, которые у перевозчика отсутствовали.

Установлено, что нарушителю было заведомо известно о том, что данная растительная смесь содержит наркотическое средство. Алтайской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), которое было передано для дальнейшего расследования в Алтайское ЛУ МВД России.

По итогам рассмотрения дела в суде гражданин Киргизии признан виновным в совершенном преступлении. Суд учел все смягчающие вину обстоятельства, а также полное раскаяние обвиняемого и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что таможенники задержали книгу экстремистского содержания.

Фото: пресс-служба таможни

Автор: vizitka01

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