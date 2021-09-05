Горняк22: Алтайские таможенники изъяли растительную смесь с наркотическим веществом » Городской портал — вРубцовске.ру
|
04 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Алтайские таможенники совместно с сотрудниками пограничного ФСБ России по Алтайскому краю пресекли попытку незаконного ввоза из Киргизии в Россию растительной смеси общей массой 92 грамма с содержанием наркотического средства «гармин».
При осмотре транспортного средства, следовавшего из Казахстана в Новосибирск через автомобильный пункт пропуска «Кулунда» под управлением гражданина Киргизской Республики, был обнаружен полиэтиленовый пакет с растительным веществом желто-зеленого цвета в виде стеблей с листьями и плодами.
Согласно экспертизе, изъятое относится к растениям рода Гармала и содержит наркотическое средство «гармин». Оборот данного вещества в России возможен только при наличии документов, подтверждающих врачебное назначение, которые у перевозчика отсутствовали.
Установлено, что нарушителю было заведомо известно о том, что данная растительная смесь содержит наркотическое средство. Алтайской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), которое было передано для дальнейшего расследования в Алтайское ЛУ МВД России.
По итогам рассмотрения дела в суде гражданин Киргизии признан виновным в совершенном преступлении. Суд учел все смягчающие вину обстоятельства, а также полное раскаяние обвиняемого и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали, что таможенники задержали книгу экстремистского содержания.
Фото: пресс-служба таможни