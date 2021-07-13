Горняк22: Алтайская таможня: мобильная группа на посту в круглосуточном режиме » Городской портал — вРубцовске.ру

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12 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Почти 2 900 тонн товаров вернули в Республику Казахстан мобильные группы Алтайской таможни сначала 2021 года. Продукция перевозилась с нарушением норм ЕАЭС и российского законодательства.

За первое полугодие 2021 года сотрудники мобильных групп проверили 2 350 транспортных средств, подлежащих таможенному контролю при въезде в Российскую Федерацию. В основном автомобили перевозили плодоовощную продукцию, продукты питания, товары народного потребления.

Более 86 тонн товаров задержано. В том числе почти 3 000 единиц товаров, обладающих признаками контрафактности и около 3 200 единиц немаркированной продукции (парфюмерная продукция, детские игрушки, одежда, обувь и сигареты). Кроме того, почти 79 кг «санкционной» продукции, среди которой украинские конфеты и печенье.

В рамках контроля за вывозом древесины выявлены нарушения при проверке 50 транспортных средств, перевозящих лесоматериалы объемом более 1 600 метров кубических. Всего сначала 2021 года проверено 4 570 грузовых автомобилей с пило- и лесоматериалами.

«Мобильные группы Алтайской таможни на протяжении трех лет осуществляют контроль за ввозом и оборотом товаров, и перемещением стратегически важных ресурсов, — говорит заместитель начальника Алтайской таможни — начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Ольга Моисеева. — Так, по материалам мобильных групп за первое полугодие 2021 года возвращено в Республику Казахстан 215 товарных партий весом 2 899 тонн, возбуждено 52 административных дела и 7 уголовных дел».

Фото: пресс-служба таможни

Автор: vizitka01

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