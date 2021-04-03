Горняк22: Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам работы с гражданами в социальных сетях — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Председатель СК России в режиме видео-конференц-связи провел оперативное совещание по теме: «Проблемные вопросы организации работы территориальных следственных органов в социальных медиа». На мероприятии присутствовали руководитель управления кадров СК России, руководство и сотрудники управления взаимодействия со СМИ, руководители территориальных следственных органов и сотрудники, ответственные за взаимодействие со средствами массовой информации.

Во вступительном слове Председатель СК России подчеркнул большую значимость работы с гражданами в социальных медиа, отметив, что «это не только площадка для выражения мнения, но и источник информации, которым необходимо пользоваться как инструментом для повышения качества и эффективности работы следственных органов. О многих проблемах в регионах мы можем узнать именно от пользователей социальных сетей».

При этом Александр Бастрыкин сказал о важности различать характер таких комментариев: «уже несколько лет продолжается информационная война против нашего государства. И Следственный комитет как ведомство, расследующее наиболее опасные преступления в разных сферах, в том числе связанные с международной тематикой, нередко попадает под волну необоснованной критики. Зачастую даже при очевидных наших успехах в социальных сетях находятся лица, которые искусственно пытаются сформировать негативное общественное мнение по отношению к структуре и в целом к системе государственных органов. Учитывая это, важной задачей нашего ведомства является совершенствование оперативного взаимодействия с гражданами. Именно поэтому принято решение о создании Информационного центра.

Глава ведомства в целом положительно оценил работу сотрудников территориальных следственных органов по взаимодействию со средствами массовой информации и гражданами в социальных сетях. В позитивном ключе были отмечены главные следственные управления по г. Москве, Московской области, Республике Крым и городу Севастополю, следственные управления по Смоленской, Иркутской, Ростовской, Калининградской, Ленинградской, Кировской, Тверской, Ярославской, Брянской областям, по Краснодарскому, Ставропольскому и Алтайскому краям. «Должностные лица этих управлений содействуют в решении задач, возложенных на ведомство», — добавил он.

Вместе с тем на основе анализа за 2020 год отмечен и ряд подразделений, в которых имеются существенные недочеты по этому направлению работы. На совещании заслушаны руководители и их помощники из Курской, Орловской областей, а также Республики Карелия и Чеченской Республики.

В завершение мероприятия Председатель СК России обозначил в качестве важной задачи развитие диалога с обществом, обеспечивая возможность поступления информации по всем возможным каналам связи. При этом важно помнить о большой ответственности.

Сотрудникам в регионах поручено тщательно анализировать комментарии в официальных аккаунтах ведомства в сети Интернет, так как они зачастую несут значимую информацию, которая может помочь в следственной работе. Обращаясь к аудитории, Александр Бастрыкин подчеркнул, что «главное – это создать прямой непосредственный контакт с гражданами. А, освещая ход расследования, сотрудники в регионах должны своевременно, грамотно и объективно рассказывать о позиции следствия, чтобы у общественности не возникало сомнений в справедливости решений следователя».

Сюжет

Официальный представитель СК России С.Петренко

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