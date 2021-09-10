Горняк22: Алейским МСО СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении трех подростков, подозреваемых в совершении кражи денежных средств с банковского счета пожилой женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении трех подростков 14-ти и 15-ти лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По данным следствия, в конце августа 2021 года в городе Алейске подростки решили обманным путем похитить денежные средства, находящиеся на банковском счете знакомой 63-летней женщины. Для этого они тайно завладели данными ее банковской карты. Используя смс-уведомление, поступившее на телефон потерпевшей, несовершеннолетние зашли в ее онлайн-кабинет, после чего несколько раз переводили деньги на карту одного из подозреваемых. Всего юноши похитили более 6 тысяч, что является значительной суммой для пенсионерки.

В настоящее время следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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