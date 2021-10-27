Горняк22: Алейским МСО СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате наезда транспортного средства — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Алейска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, подозреваемый приобрел автомобиль МАЗ, который нуждался в ремонте. Попросив своего работодателя предоставить гаражный бокс, мужчина на протяжении нескольких дней проводил ремонтные работы транспортного средства. За инструментом в гараж периодически заходил другой работник. В один из дней октября этого года подозреваемый допустил непроизвольное движение автомобиля, вследствие чего был допущен наезд на находящегося в непосредственной близости 37-летнего потерпевшего, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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