ГОРНЯК22 02.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Алейским МСО СУ СКР по Алтайскому краю направлено в суд уголовное дело по факту смерти мужчины в результате наезда транспортного средства — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
2 часа Ago

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Алейска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, обвиняемый приобрел автомобиль МАЗ, который нуждался в ремонте. Попросив своего работодателя предоставить гаражный бокс, мужчина на протяжении нескольких дней проводил ремонтные работы транспортного средства. За инструментом в гараж периодически заходил другой работник. В один из дней октября этого года обвиняемый  допустил непроизвольное движение автомобиля, вследствие чего был допущен наезд на находящегося в непосредственной близости 37-летнего потерпевшего, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

 В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Алейским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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