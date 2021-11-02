ГОРНЯК22 02.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Адвокат Адвокатской палаты Алтайского края и его знакомый предприниматель обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
26 минут Ago

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение адвокату Адвокатской палаты Алтайского края, а также его знакомому предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, адвокат осуществлял защиту по уголовному делу, обвиняемым по которому являлся житель города Бийска. Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием совместно со знакомым предпринимателем, он получил от своего доверителя денежные средства в размере 12 миллионов рублей. Деньги предназначались якобы для передачи взятки должностным лицам за принятие положительных процессуальных решений по уголовному делу, смягчающих наказание мужчине. В действительности же адвокат и предприниматель не намеревались передавать кому-либо деньги, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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