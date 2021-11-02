Горняк22: Адвокат Адвокатской палаты Алтайского края и его знакомый предприниматель обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение адвокату Адвокатской палаты Алтайского края, а также его знакомому предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, адвокат осуществлял защиту по уголовному делу, обвиняемым по которому являлся житель города Бийска. Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием совместно со знакомым предпринимателем, он получил от своего доверителя денежные средства в размере 12 миллионов рублей. Деньги предназначались якобы для передачи взятки должностным лицам за принятие положительных процессуальных решений по уголовному делу, смягчающих наказание мужчине. В действительности же адвокат и предприниматель не намеревались передавать кому-либо деньги, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК