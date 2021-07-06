ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Горняк22: 6 июля в Алтайском крае сохранится аномально жаркая погода » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
10 часов Ago

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05 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По данным синоптиков, в Алтайском крае 6 июля сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше, местами сильная жара с максимальными температурами +35 и выше.

Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации (например, угроза крупных лесных пожаров, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и нанести ущерб здоровью граждан. В связи с прогнозом, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю дает несколько простых советов, которые помогут более комфортно перенести это жаркое время.

Фото: stavplus.ru

ИСТОЧНИК

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