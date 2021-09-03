Горняк22: 59 стерлядей изъяли у браконьера в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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02 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники МО МВД России «Каменский» в ходе совместного рейда с представителями рыбоохраны на реке Обь задержали подозреваемого в незаконной добыче стерляди. Им оказался ранее судимый мужчина, 1973 года рождения, который в ночное время занимался незаконным выловом краснокнижной рыбы.

Для установки снасти злоумышленник использовал резиновую лодку. Увидев сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться. Осмотрев лодку, правоохранители обнаружили стерлядь в количестве 59 штук. Эта рыба семейства осетровых занесена в Красную книгу России, и ее отлов запрещен на территории Российской Федерации. Рыба была изъята. Сумма ущерба, причиненная водным биоресурсам, составила почти 270 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого по статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: 22.мвд.рф

Автор: vizitka01

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