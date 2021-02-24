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Алтайский край

Горняк22: 42-летней рубцовчанке приставили нож к горлу и сняли золотое кольцо

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

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23 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне в полицию обратилась 42-летняя жительница Рубцовска. Женщина сообщила, что она находилась в гостях у семейной пары. Между ней и хозяином квартиры возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил гостью, приставил нож к горлу и  снял с ее руки золотое кольцо, — сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Информация о происшествии была немедленно передана дежурным нарядам. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находящиеся на маршруте патрулирования, получили сообщение о совершенном разбойном нападении.  Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия.

При задержании подозреваемый 1972 года рождения, вооруженный ножом, не подчинился сотрудникам полиции и оказал сопротивление.  Вскоре опасный злоумышленник был обезврежен полицейскими и доставлен в дежурную часть полиции. При проведении операции по задержанию никто не пострадал. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), в качестве вещественного доказательства изъяты ножи, залоговый билет из ломбарда. Подозреваемый арестован.

Фото: vyatka-grad.ru

ИСТОЧНИК

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