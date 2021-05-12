Горняк22: 4 человека пострадали в ДТП в Рубцовске за неделю

|

11 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 03 по 09 мая в Рубцовске произошло 11 ДТП, в которых пострадало 4 человека. Из них: столкновений — 7, наезд на пешехода — 1, опрокидывание — 3.

04 мая 2021 года в 00 часов 02 минуты в г. Рубцовске на ул. Комсомольской в районе дома номер 107 водитель мотоцикла RACER RC250, 1987 года рождения, при движении от ул. Дзержинского в направлении ул. Калинина, не справившись с управлением, допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель мотоцикла и пассажир, 1989 года рождения получили телесные повреждения.

Всего за неделю выявлено 322 нарушения Правил дорожного движения, из них: водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 22; пешеходов, нарушивших правила дорожного движения — 21; водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 12; водителей, непредоставивших преимущество в движении пешеходам — 7; водителей не пристегнутых ремнями безопасности — 69; нарушений правил тонирования транспортных средств — 21 и тд.

03 мая прошло оперативно профилактическое мероприятие «Трезвая дорога», в рамках которой выявлено 3 водителя, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Фото: evo-rus.com

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК