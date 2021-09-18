Горняк22: 29 сентября 2021 года и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Колесниченко И.В. и прокурор Алтайского края Герман А.А. проведут личный прием граждан — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

29 сентября 2021 года с 10.00 до 12.00 часов и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Колесниченко Игорь Владимирович и прокурор Алтайского края Герман Антон Андреевич в прокуратуре Алтайского края, по адресу: г.Барнаул, ул.Партизанская, 71, проведут личный прием граждан.

Предварительная запись на прием в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю осуществляется по телефону: 8 (385-2)-29-80-27, в прокуратуре Алтайского края 8-(385-2)-22-20-17, 22-21-45

ИСТОЧНИК