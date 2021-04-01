Горняк22: 26

26 марта 2021 года на территории Поспелихинского и Новичихинского районов проходило оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление в рамках надзора за дорожным движением фактов эксплуатации транспортных средств, с техническими неисправностями, а также с внесенными в конструкцию изменениями, не соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения.

В результате оперативно профилактического мероприятия было выявлено 5 административных правонарушений, из них выявлен и привлечен к административной ответственности 1 водитель, управляющий транспортным средством, в конструкцию которого без разрешения Госавтоинспекции внесены изменения. ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность за такое правонарушение в виде административного штрафа.

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