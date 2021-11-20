Горняк22: 21

В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всем мире в результате ДТП ежедневно погибают более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших – молодые люди трудоспособного возраста.

Согласно статистике, за 10 месяцев 2021 года на территории Алтайского края произошло 1940 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 203 человека и 2570 получили ранения, в том числе в возрасте до 16 лет погибли 7 несовершеннолетних, 359 детей травмированы.

Статистика ДТП на обслуживаемой территории МО МВД России «Поспелихинский» с 2016 по 2020 годы, и за 10 месяцев 2021 года:

Статистика ДТП в Новичихинском районе с 2016 по 2020 годы, и за 10 месяцев 2021 года:

18 ноября прошла акция «Ангел в дорогу», приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, в которой приняли учащиеся МБОУ «Новичихинская СОШ» и дети, посещающие Комплексный центр социального обслуживания населения Шипуновского района (Новичихинский филиал).

Школьники своими руками изготовили из бумаги ангелочков с призывами: «Цени жизнь!», «Не торопись!» для того, чтобы подарить их участникам дорожного движения. Несмотря на ухудшение погодных условий, ребята вышли на оживленную улицу с. Новичиха и вручали своих ангелочков водителям транспортных средств с пожеланием соблюдать правила дорожного движения. После чего они запустили в небо белые воздушные шарики с прикрепленными к ним ангелочками.

О. РЕПАЛОВА, инспектор по пропаганде БДД МО МВД России «Поспелихинский».

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