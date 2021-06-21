Горняк22: 21 июня в Алтайском крае сохранится непогода » Городской портал — вРубцовске.ру

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20 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По прогнозам синоптиков в первый день рабочей недели на большей территории Алтайского края сохранится непогода.

В частности в ночь на 21 июня местами по западу региона ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет в пределах от 4 до 9 градусов со знаком плюс, и, лишь местами, до +14 градусов, при этом ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Днем в понедельник на большей части Алтайского края ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди и град. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывы до 18 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление ветра до 23 м/с. Температура воздуха от 16 до 23 градусов со знаком плюс.

Фото: mayak-74.ru

Автор: vizitka01

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