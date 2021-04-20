Горняк22: 21 апреля — День местного самоуправления

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19 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Ежегодно 21 апреля отмечается День местного самоуправления. В этот день 1785 года императрицей Екатериной II были подписаны Жалованные грамоты городам, что положило начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Местные власти испытывают потребность в информационных источниках, способных объективно отражать как текущее состояние социально-экономической сферы, так и его позитивные или негативные изменения. Такой составной частью информационного обеспечения органов управления призвана служить муниципальная статистика.

Основной целью муниципальной статистики является обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления достоверной, полной информацией, направленной на повышение эффективности работы органов местного самоуправления и принятие ими соответствующих мер по решению социально — экономических вопросов.

Информация предоставляется через информационные ресурсы, а также в виде официальных публикаций (сборники, бюллетени, справки).

К основным федеральным ресурсам можно отнести Базу данных показателей муниципальных образований (БД ПМО), которая предназначена для обеспечения оперативного доступа пользователям к статистической информации по муниципальным образованиям.

По количеству муниципальных образований в Российской Федерации Алтайский край занимает четвертое место после Татарстана, Башкортостана и Дагестана.

По состоянию на 01.01.2020 г. в Алтайском крае 717 муниципальных образований в том числе: муниципальные районы — 59; городские округа — 10; городские поселения — 7; сельские поселения — 641.

Наиболее крупные города по числу жителей (оценка на 01.01.2020 г.), тыс. человек: Барнаул — 632,4; Бийск — 199,5; Рубцовск — 141,6; Новоалтайск — 74,6; Заринск — 45,9. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Фото: пресс-служба Алтайкрайстата

Автор: vizitka01

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