Горняк22: 2 млн рублей готова отдать администрация Рубцовска за уличный туалет

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22 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Чиновники из администрации Рубцовска разместили информацию об электронном аукционе на сайте Госзакупок на приобретение одного модульного туалета, который, по их расчетам, будет стоить бюджету около 1,973 млн рублей, — сообщает «Банкфакс».

Электронный аукцион был объявлен 19 мая. С этого же момента стартовал этап подачи заявок, который продлится до 27 мая, а аукцион пройдет 28 мая. В проекте контракта представлена схема объекта. Это будет блок с размерами 9,6 м на 4 м. в нем будет два отделения — женское и мужское. В общей сложности там будет расположено 11 унитазов, три писсуара и две раковины.

Согласно проекту контракта, будущий поставщик в течение 10 дней с момента заключения соглашения должен будет поставить модульный туалет заказчику — МБУ «Лето». Как отмечается, туалет, похоже, необходим для нужд некоего детского летнего лагеря. МБУ «Лето» курирует детский оздоровительный лагерь «Олимп».

Фото: g.denik.cz

Автор: vizitka01

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