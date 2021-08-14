Горняк22: 2 человека погибло в ДТП в Рубцовске за неделю » Городской портал — вРубцовске.ру

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13 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Со 2 по 8 августа в Рубцовске произошло 21 ДТП, из них в 7 происшествиях пострадало 9 граждан, 2 — погибло. В трех дорожно-транспортных происшествиях пострадало 4 несовершеннолетних участников дорожного движения.

Как порталу «вРубцовске.ру» сообщили в пресс-службе городского ГИБДД, из 21 дорожно-транспортных происшествий произошло: столкновений — 11, наезд на стоящее транспортное средство — 3, наезд на пешехода — 2, наезд на стоящее транспортное средство — 2, съезд с дороги — 2, опрокидывание — 1.

3 августа 2021 года около 16:25 в Рубцовске на пер. Фруктовый в районе дома номер 21, водитель, подросток 2005 года рождения, на кроссовом мотоцикле «VENTRO», при движении от ул. Нахимова в направлении ул. Ушакова допустил наезд на пешехода, 2006 года рождения, движущегося во встречном направлении по левой обочине по ходу движения транспортного средства, после чего с места ДТП скрылся. Впоследствии водитель был установлен.

Всего за неделю выявлено 275 нарушений Правил дорожного движения.

Со 2 по 8 августа на территории г. Рубцовска проведено профилактическое мероприятие «Мотоконтроль», в ходе проведения которого выявлено 6 нарушений на мототранспорте (среди которых, управление мототранспортом без водительского удостоверения, езда без мотошлема и др.).

Фото: kharkov.comments.ua

Автор: vizitka01

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