Горняк22: 2,5 тысячи медиков не хватает Алтайскому краю

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08 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов озвучил кадровое состояние отрасли на данный момент. По словам чиновника, в регионе отмечается нехватка более чем 2,5 тысяч специалистов. Об этом он сообщил в среду, 7 апреля, на заседании регионального правительства, — пишет «Комсомольская правда».

«Несмотря на то, что по среднероссийским показателям мы имеем неплохую укомплектованность врачебными и среднемедицинскими кадрами, мы имеем существенный дефицит по врачам — это 713 врачей и 1799 — средний медперсонал. Перед нами в первую очередь стоит задача укомплектования первичного звена. Так, в регионе работают более 700 врачей участковых-терапевтов и 458 педиатров. При этом порядка 200 терапевтов и 100 педиатров не хватает в отрасли», — говорит Дмитрий Попов.

При этом, по его словам, средняя зарплата у врачей составляет 58 тысяч рублей. Таких показателей, в том числе удалось добиться благодаря стимулирующим выплатам. При этом темпы роста доходом среднего и младшего медперсонала также выросли.

Кадровую проблему намерены решить с помощью целевого набора.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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