Горняк22: 19 августа в Рубцовске пройдет велопробег » Городской портал — вРубцовске.ру

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04 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации 19 августа в Рубцовске планируется провести велопробег, посвященный этой важной дате. Старт велопробегу будет дан на открытой площадке Дома культуры «Алтайсельмаш» в 16:45.

Участники пробега с прикрепленными к велосипедам триколорами проедут до центральной площади города и вернуться обратно на стартовую точку, где пройдет небольшая конкурсная программа с вручением сладких подарков. На данный момент открыта регистрация участников. Курирует мероприятие специалист ДК «Алтайсельмаш» Дмитрий Жмайло (8-913-265-8775).

Рубцовчан и гостей города приглашают присоединиться к велопробегу.

Фото: из архива редакции

Автор: vizitka01

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