Горняк22: 17 мая состоится «Прямой разговор» с начальником ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» Алексеем Анохиным

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15 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 17 мая, с 14.00 до 15.00, на портале «вРубцовске.ру» состоится «Прямой разговор» с начальником ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский».

Вопросы касающиеся безопасности дорожного движения на территории обслуживания отделения, а также связанные с работой ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», можно задавать Алексею Александровичу уже сейчас, и, до 15.00, по местному времени, 17.05.2021г.

Для того, чтобы задать свой вопрос, воспользуйтесь нашим чатом, кликнув по кнопке «задать вопрос», либо по значку, расположенном в правом, нижнем углу сайта.

Внимание! Ваш вопрос, а соответственно, ответ Алексея Александровича, будет опубликован на этой странице с 14.00 до 20.00, 17.05.2021г.

Автор: vizitka01

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