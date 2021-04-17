Горняк22: 17 апреля в Рубцовске пройдет профилактическое мероприятие «Трезвая дорога»

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16 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как известно, особую угрозу для безопасности дорожного движения представляют водители, управляющие транспортным средством в состоянии опьянения. Нахождение за рулем водителя с затуманенным алкоголем сознанием опасно для всех участников дорожного движения. Нетрезвый водитель ведет себя на дороге так, что предугадать его действия и их последствия невозможно. Очень часто итог такого поведения оборачивается трагедией. Например, как мы сообщали ранее, подобный случай произошел 11 апреля 2021 года в 06.00 часов в г. Рубцовск, в районе дома №1Б по ул. Мануковского, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Лексус», при движении по ул. Пролетарская, от ул. Чехова в направлении ул. Мануковского, допустил наезд на остановку общественного транспорта, после чего на ограждение усадьбы дома №1Б по ул. Мануковского. Затем данный автомобиль допустил наезд на стоящий на территории вышеуказанной усадьбы автомобиль «ВАЗ», после чего автомобиль «Лексус», отбросило на строение дома № 1 Б по ул. Мануковского. В результате ДТП, пассажир автомобиля «Лексус» 1990 года рождения, находившийся в момент ДТП на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончался на месте, до прибытия скорой помощи. В момент происшествия водитель автомобиля «Лексус» находился в состоянии опьянения.

Сотрудниками Госавтоинспекции, в очередной раз, 17 апреля 2021 года будет проведено профилактическое мероприятие «Трезвая дорога», направленное на выявление водителей управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме управления транспортным средством в состоянии опьянения, и незамедлительно сообщать об увиденном нарушении в дежурную часть ГИБДД по телефону 4-12-10. Не допускайте также к управлению транспортных средств своих родственников, близких людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, ведь на пути нетрезвого водителя могут оказаться невинные люди, Ваши друзья, дети!

Фото: news.myseldon.com

Автор: vizitka01

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