Горняк22: 15 октября 2021 года в Алтайском крае стартует Всероссийская перепись населения » Городской портал — вРубцовске.ру

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18 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 15 октября 2021 года в Алтайском крае, как и на территории всей страны, стартует Всероссийская перепись населения. Рассказываем о том, как можно стать участником этого масштабного статистического события.

Жителям Алтайского края предлагаются следующие способы участия в переписи:

— самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг, при наличии стандартной или подтвержденной учетной записи. После прохождения переписи в личном кабинете пользователя появится QR-код в целом на домохозяйство или цифровой код подтверждения на каждого прошедшего перепись, который нужно будет показать переписчику при его посещении вашего домохозяйства;

— дождаться, когда переписчик придет к вам и ответить на заданные им вопросы переписного листа;

— самостоятельно прийти на стационарный участок.

Алтайкрайстат напоминает, что Всероссийская перепись населения пройдет года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Фото: news.myseldon.com

Автор: vizitka01

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