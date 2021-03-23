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Алтайский край

Горняк22: 14-летний житель города Славгорода признан виновным в краже денежных средств с банковского счета несовершеннолетнего местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Собранные Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 14-летнему жителю города Славгорода. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража чужого имущества, совершенная с банковского счета).

Следствием и судом установлено, что днем в марте 2020 года несовершеннолетний, находясь на одной из улиц города Славгорода, нашел банковскую карту, имеющую бесконтактный способ оплаты.  Подросток, используя данную карту неоднократно совершал покупки в торговых точках города, на общую сумму более 7 тысяч рублей.

Несовершеннолетний в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном признал полностью и полностью возместил ущерб. Однако это не помогло ему избежать уголовной ответственности. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

 

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

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