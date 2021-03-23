Горняк22: 14-летний житель города Славгорода признан виновным в краже денежных средств с банковского счета несовершеннолетнего местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 14-летнему жителю города Славгорода. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража чужого имущества, совершенная с банковского счета).

Следствием и судом установлено, что днем в марте 2020 года несовершеннолетний, находясь на одной из улиц города Славгорода, нашел банковскую карту, имеющую бесконтактный способ оплаты. Подросток, используя данную карту неоднократно совершал покупки в торговых точках города, на общую сумму более 7 тысяч рублей.

Несовершеннолетний в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном признал полностью и полностью возместил ущерб. Однако это не помогло ему избежать уголовной ответственности. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

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