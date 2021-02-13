Горняк22: 13 • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: 13

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Каждый водитель знаком с этим подразделением Госавтоинспекции. Именно здесь осуществляется регистрация или перерегистрация транспорта, проводится квалификационные экзамены на право управления транспортными средствами, выдаются водительские удостоверения.

Кроме этого на работников РЭО возложена большая ответственность за обнаружение транспорта находящегося в розыске, пресечение попыток легализации похищенных и не прошедших установленном порядке таможенного оформления транспортных средств. Объем работы службы внушителен. Через инспекторов не проходит ни один автомобиль с перебитыми или изменёнными номерами кузова и двигателя, ни один поддельный документ.

Также в подразделении осуществляется прием физических и юридических лиц, которые записались для получения государственных услуг через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных услуг» www.gosuslugi.ru. Стоит отметить, что в этом случае сведения о транспортном средстве внесенные в базу данных , предварительно проверяются  сотрудниками РЭО  и по результатам проверки заявитель информируется о возможности  предоставления государственной услуги или же наличии каких-либо препятствий. Это в свою очередь, позволяет избежать новому собственнику покупки «проблемного» автомобиля.

В 2020 год сотрудниками РЭО было зарегистрировано, перерегистрировано и снято с учета  4728 единицы транспортных средств, выдано 4409 водительских удостоверений. Ежедневно десятки людей обращаются в регистрационно-экзаменационное подразделение ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» для получения государственной услуги. Только за прошедший год сотрудниками РЭО оказано 5074  государственные услуги.

Вся нагрузка приходится на штат РЭО, в котором проходят службу  6 сотрудников полиции, 2 паспортиста. С июня 2020 года возглавляет подразделение РЭО  майор полиции Батурин Дмитрий Алексеевич. Под его руководством несут службу старший государственный инспектор С.А. Башмаков, государственные инспектора С. Ю. Баранова, Н. А. Берндт, С. В. Загородников, М.В. Герасименко. Для обслуживания пяти муниципальных районов штат не велик, но состоит из профессионалов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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