Горняк22: 13 ДТП произошло в Рубцовске за неделю

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19 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 12 апреля по 18 апреля произошло 13 ДТП, все происшествия без пострадавших. Из них: столкновений — 8, наезд на препятствие — 3, наезд на стоящее транспортное средство — 2. Об этом стало известно из оперативной сводки ГИБДД Рубцовска.

15 апреля в 04 часа 45 минут водитель 1999 года рождения, житель с. Новичиха, при движении на автомобиле ВАЗ — 2121 по ул. Арычной в г. Рубцовске, приближаясь к Новоегорьевскому тракту, и, не справившись с управлением, допустил наезд на препятствие в виде ограды дома и дом номер 31 по Новоегорьевскому тракту. В ДТП никто не пострадал. Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за неделю выявлено 352 нарушений Правил дорожного движения, из них: водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 14, пешеходов, нарушивших правила дорожного движения — 42, водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 14, водителей, непредоставивших преимущество в движении пешеходам — 10, нарушений при перевозке детей — 8, нарушений правил тонирования транспортных средств — 25, водителей не пристегнутых ремнями безопасности — 70 и т. д.

17 апреля прошло оперативно профилактическое мероприятие «Трезвая дорога», в рамках которой выявлено 2 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: oktnews.ru

Автор: vizitka01

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