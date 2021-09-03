Горняк22: 1
Алтапресс: Два бабьих лета, жара под +30 и снег. Стало известно, каким в Алтайском крае будет начало осени
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