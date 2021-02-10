Горняк22: 09 февраля 2021 года на территории Кулундинского района пройдет плановое антитеррористическое учение - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФСБ России)

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Пресс-служба

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В КУЛУНДИНСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

БУДЕТ ПРОВЕДЕНО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ

Во вторник, 9 февраля 2021 года, на территории Кулундинского района Алтайского края будет проведен комплекс мероприятий по проверке готовности сил и средств группировки оперативного штаба к возможной террористической угрозе в рамках планового командно-штабного учения.

Активная фаза учения состоится с 09:00 до 15:00. Отработка действий ведомств, входящих в группировку ОШ, будет осуществлена на открытом участке местности за пределами Кулунды в режиме реального времени и с учетом необходимости оперативного реагирования на внезапные вводные.

В антитеррористическом учении примут участие подразделения УФСБ России, ПУ ФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, СУ СК России, УФНС ВНГ России, Алтайского ЛУ МВД России, органы местного самоуправления.

Возможно проведение досмотровых мероприятий.

Оперативный штаб обращается к населению с просьбой с пониманием отнестись к учению, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности, оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.

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