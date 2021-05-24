Горняк22: Рубцовск | В Рубцовске прошла акция “Ночь музеев-2021”

Фото: rubtsovskmv.ru Фото Веры Брюхановой / Местное время

22 мая все музеи распахнули свои двери для гостей до позднего вечера в рамках всероссийской акции “Ночь музеев-2021”. Краеведческий музей Рубцовске не остался в стороне, подготовив обширную программу. Однако, из-за масштабных работ по благоустройству территории, все мероприятия акции в этом году перенесли в Картинную галерею имени В. В. Тихонова, которая является подразделением нашего Краеведческого музея.

С 15 часов дня галерея распахнула свои двери всем желающим. Дети и подростки с увлечением рисовали на асфальте, участвовали в мастер-классах и викторинах, делали “селфи” в фотозоне. Но в каждом развлекательном мероприятии была нотка истории – например, мастер-класс “Давай покрутим обережки”, где все желающие делали обережных кукол из ткани, слушая о традициях наших предков. Или “Космическая викторина” – мероприятие, придуманное сотрудниками музея в рамах празднования юбилея первого полёта в космос.

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