ГОРНЯК22 24.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Рубцовск | В Рубцовске прошла акция “Ночь музеев-2021”

Горняк22
7 часов Ago

ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 ГОРНЯК22 24.05.2021 Фото: rubtsovskmv.ru Фото Веры Брюхановой / Местное время

22 мая все музеи распахнули свои двери для гостей до позднего вечера в рамках всероссийской акции “Ночь музеев-2021”. Краеведческий музей Рубцовске не остался в стороне, подготовив обширную программу. Однако, из-за масштабных работ по благоустройству территории, все мероприятия акции в этом году перенесли в Картинную галерею имени В. В. Тихонова, которая является подразделением нашего Краеведческого музея.

С 15 часов дня галерея распахнула свои двери всем желающим. Дети и подростки с увлечением рисовали на асфальте, участвовали в мастер-классах и викторинах, делали “селфи” в фотозоне. Но в каждом развлекательном мероприятии была нотка истории – например, мастер-класс “Давай покрутим обережки”, где все желающие делали обережных кукол из ткани, слушая о традициях наших предков. Или “Космическая викторина” – мероприятие, придуманное сотрудниками музея в рамах празднования юбилея первого полёта в космос.

ИСТОЧНИК

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