Горняк22: Курья | На территории обслуживания Госавтоинспекции Краснощёковского района провели мероприятия в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения

Фото: alt-patr.ru

Во всем мире, в том числе в Курьинском и Краснощёковском районах в период с 17 по 23 мая текущего года проводилась Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, посвященная теме снижения скоростного режима в городах и населенных пунктах, в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. Акция была призвана привлечь в очередной раз внимание общества к проблемам аварийности на автомобильных магистралях планеты.

Краснощёковской Госавтоинспекцией в рамках Недели проведены различные мероприятия: путем освещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах комитетов по образованию Курьинского и Краснощёковского районах, образовательных организаций анонсировано проведение указанного мероприятия, инспекторами Госавтоинспекции останавливались водители, чтобы напомнить им о соблюдении скоростного режима на дороге, быть внимательным и осторожным при движении по улицам сел, пропускать пешеходов, а вблизи образовательных организаций и во дворах снижать скорость до 30 км/час, минимизируя возможные риски совершения дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК