Горняк22: Барнаул | В Барнауле грузовик снёс три легковушки

Фото: vesti22.tv Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Оно произошло сегодня в Барнауле на Павловском тракте в районе дома № 51 в 18:40.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля 1978 года рождения, допустил столкновение со стоящими на светофоре легковыми автомобилями «Ниссан», «Рено» и «Ауди».

В результате ДТП для осмотра в медучреждение доставлены: пятилетняя девочка (пассажир автомобиля «Ниссан») и водитель автомобиля «Рено» 1992 года рождения.

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