ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Барнаул | Жара и дожди. О погоде в Алтайском крае 11 мая

Горняк22
12 часов Ago

ГОРНЯК22 11.05.2021 Фото: www.amic.ru В регионе сохраняется штормовое предупреждение

Фото: pixabay.com

11 мая в Алтайском крае сохраняется штормовое предупреждение. В некоторых районах, по прогнозам метеорологов, ожидается пятый класс горимости.

В регионе температура воздуха составит  +18,+23 градуса.  В предгорьях местами возможны  небольшие дожди.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут  +19,+21 градусов.  Преимущественно без осадков.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. 

В ночь с 11 на 12 мая температура воздуха в Алтайском крае составит +9, +10 градусов. Осадков не ожидается. 

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