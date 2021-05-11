Горняк22: Барнаул | Жара и дожди. О погоде в Алтайском крае 11 мая
Фото: www.amic.ru В регионе сохраняется штормовое предупреждение
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11 мая в Алтайском крае сохраняется штормовое предупреждение. В некоторых районах, по прогнозам метеорологов, ожидается пятый класс горимости.
В регионе температура воздуха составит +18,+23 градуса. В предгорьях местами возможны небольшие дожди.
Ветер северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.
В Барнауле термометры покажут +19,+21 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.
В ночь с 11 на 12 мая температура воздуха в Алтайском крае составит +9, +10 градусов. Осадков не ожидается.