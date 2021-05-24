Горняк22: Барнаул | Источник: министр транспорта Алтая Александр Дементьев написал заявление об отставке

Фото: www.amic.ru 24 мая у главы ведомства последний рабочий день

Фото: Екатерина Смолихина

Глава министерства транспорта Алтайского края Александр Дементьев написал заявление об увольнении, сообщил amic.ru источник, знакомый с ситуацией. 24 мая глава ведомства проводит свой последний рабочий день. О причинах отставки неизвестно.

Во время Кубка мира по гребле 21 мая глава ведомства вместе с другими членами правительства региона находился в качестве гостей на церемонии открытия.

Александр Дементьев возглавил министерство транспорта осенью 2018 года. К его работе не было особых нареканий со стороны губернатора края Виктора Томенко. Кроме того, за последние два года Алтайский край потратил рекордные средства на ремонт и реконструкцию дорог — более 20 миллиардов.

Александр Дементьев родился 19 апреля 1975 года в селе Маралиха Восточно-Казахстанской области. В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский технический университет, в 2001 — Алтайский государственный университет (юридический факультет), в 2011 — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 1997 по 1998 год работал техником-лаборантом в унитарном муниципальном предприятии по благоустройству Барнаула. В 1998 году переведен начальником лаборатории участка по производству асфальтобетона, в 2001 году стал ведущим инженером в производственно-техническом отделе.

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