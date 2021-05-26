Горняк22: Барнаул | Были ли на трибунах Кубка мира иностранные болельщики?

Фото: www.altaisport.ru Американские болельщицы (в центре) с русскими волонтерами

К сожалению, трудности передвижения, связанные с коронавирусными ограничениями, отсекли иностранных болельщиков от этапа Кубка мира в Барнауле. Хотя кто сильно хотел, все же приехал. Наш коллега из газеты «Алтайская правда» Евгений Лиманский нашел среди болельщиков гостя из Норвегии. Сергей Кривошенин — бывший барнаулец, но уже давно живет в Скандинавии. Когда он был молодым человеком, то занимался греблей в одно время с руководителем краевой федерации гребли на байдарках и каноэ Юрием Шамковым.

В последний день соревнований среди болельщиков на трибунах выделялась чернокожая пара. Выяснилось, что она из Нигерии. Правда, чтобы попасть на наш гребной канал, никаких границ пересекать ей не потребовалось. Это были студенты Алтайского государственного медуниверситета.

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