Горняк22: Стали известны кандидаты в Госдуму по Алтайскому краю от КПРФ

Мария Прусакова. КПРФ Фото: Виталий Барабаш

Территориальная группа коммунистов будет включать такие субъекты, как Алтайский край, Республику Алтай и Республику Тыва

На съезде партии, который прошел 24 июня, были определены кандидаты, сообщает пресс-служба партии.

Так, одномандатные округа распределились между следующими кандидатами:

Андрей Кривов, (округ №39, Барнаульский)

Мария Прусакова (округ №40, Рубцовский)

Антон Арцибашев (округ №42, Бийский)

Анна Левашева (округ №43, Славгородский)

Сообщается, что кандидатами по партийным спискам станут Мария Прусакова, Анжелика Глазкова, Аржан Бакрасов, Роман Тамоев, Антон Арцибашев, Николай Ким, Лодойдабма Куулар.

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