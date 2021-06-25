Горняк22: Алтайские спасатели помогли женщине выбраться из искореженного авто

Пожарные деблокировали женщину из искореженного автомобиля после дорожно-транспортного происшествия. Благодаря своевременной помощи пострадавшая госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

ДТП произошло вечером 23 июня на 14 километре трассы К-20 близ села Клепичиха Поспелихинского района. Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате пассажирка получила переломы, многочисленные ушибы, и не могла самостоятельно выбраться из искореженного авто. По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на месте происшествия работали трое пожарных. Для эвакуации пострадавшей пришлось вскрыть крышу автомобиля при помощи гидравлического инструмента.

Благодаря своевременной помощи, женщина была эвакуирована и передана медикам. Ее госпитализировали в районную больницу в удовлетворительном состоянии.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

ДТП | Поспелихинский район

Алтайская правда