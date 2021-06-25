Горняк22: В Алтайском крае управляющий крупной торговой сети проиграл 600 тысяч

В Мамонтовском районе задержан управляющий крупной торговой сети, который проиграл 600 тысяч рублей на ставках.

Его подозревают в краже. В межмуниципальный отдел МВД России «Мамонтовский» обратился директор одного из магазинов. Он пожаловался, что из сейфа в служебном помещении исчезло 200 000 рублей.

Как выяснили полицейские, деньги забрал 39-летний управляющий этой розничной сети. Мужчина объяснил, что деньги проиграл, делая ставки в букмекерских конторах на спортивные мероприятия.

Остановиться смог только лишь когда лишился не только личных, но и похищенных из магазина денег. Всего эта сумма составила около 600 000 рублей. Все что осталось после всего этого — 32 000 рублей — было изъяты у игрока с его личной банковской карты.

В связи с кражей возбуждено уголовное дело.

Михайловский район

Алтайская правда