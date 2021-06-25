Горняк22: Сельчанин из Алтайского края избил, а потом задушил пенсионера

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Хабарского района. Он подозревается в убийстве своего знакомого.

Вечером 22 июня двое приятелей распивали спиртное в одном из сел Хабарского района. После между ними возник конфликт. Словесная перепалка перешла в драку. Мужчина жестоко избил 65-летнего знакомого, а затем задушил его.

Подозреваемый задержан, информирует СК по Алтайскому краю. Расследование продолжается.

Хабарский район

Алтайская правда