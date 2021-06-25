ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Сельчанин из Алтайского края избил, а потом задушил пенсионера

Горняк22
17 часов Ago

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Хабарского района. Он подозревается в убийстве своего знакомого.

Вечером 22 июня двое приятелей распивали спиртное в одном из сел Хабарского района. После между ними возник конфликт. Словесная перепалка перешла в драку. Мужчина жестоко избил  65-летнего знакомого, а затем задушил его. 

Подозреваемый задержан, информирует СК по Алтайскому краю.  Расследование  продолжается.

Хабарский район 

Алтайская правда

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