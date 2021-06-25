Горняк22: В Барнауле на Новом мосту перевернулась иномарка
На Новом мосту перевернулся легковой автомобиль. Из-за ДТП на этом участке трассы образовалась пробка.
Как сообщают подписчики паблика « Барнаул22» автомобиль Toyota Mark II перевернулся на Новом мосту. Иномарка аккуратно легла набок вдоль ограждения моста. Из-за ДТП застопорилось движение на автомагистрали, и образовалась пробка.
На месте работают сотрудники МЧС. О пострадавших в аварии не сообщается.
Фото и видео: сообщество «Барнаул22»
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