Горняк22: В Барнауле на Новом мосту перевернулась иномарка

На Новом мосту перевернулся легковой автомобиль. Из-за ДТП на этом участке трассы образовалась пробка.

Как сообщают подписчики паблика « Барнаул22» автомобиль Toyota Mark II перевернулся на Новом мосту. Иномарка аккуратно легла набок вдоль ограждения моста. Из-за ДТП застопорилось движение на автомагистрали, и образовалась пробка.

На месте работают сотрудники МЧС. О пострадавших в аварии не сообщается.

Фото и видео: сообщество «Барнаул22»

Барнаул | ДТП

Алтайская правда