Горняк22: В Барнауле девушка ходила в гости к подругам и воровала золотые украшения

19-летняя жительница Барнаула признана виновной в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Она наворовала у своих подруг золотых украшений на 190 тысяч рублей.

Девушка приходила в гости к своим школьным подругам и похищала золотые изделия их родителей. После драгоценности она сдавала в ломбарды, а деньги тратила на собственные нужды.

Общая сумма ущерба, который они причинила трем потерпевшим, составила более 190 тысяч рублей. Из них воровка возместила только 9 тысяч рублей, пишет Прокуратура Алтайского края.

Суд назначил жительнице Барнаула наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы.

Барнаул

Алтайская правда