Горняк22: «Народный фронт» призвал отремонтировать главную улицу Камня-на-Оби

Дорога в Камне-на-Оби Фото: onf.ru

Два года назад по поручению губернатора Виктора Томенко дорогу отремонтировали за счет регионального бюджета, но за это время уже она успела сильно разрушиться

В Камне-на-Оби активисты Общероссийского народного фронта призвали чиновников обязать подрядчика устранить дефекты на дороге по улице Пушкина по гарантийным обязательствам, сообщили в пресс-службе движения.

Ремонт дороги на улице Пушкина обошелся в 32 млн рублей. В 2019 году из-за ее состояния по ней перестал ездить общественный транспорт. Решение отремонтировать дорогу было принято после посещения города Виктором Томенко. После этого горожане стали называть дорогу губернаторской.

В 2020 году ремонт дороги, в ходе которого была обустроена ливневая канализация, завершился. Но при этом система водоотведения свои функции полностью не выполняла. В нескольких местах до глубоких ям просел асфальт, часть которых образовалась на теплотрассе. Вдоль провалов появились трещины.

Многочисленные дефекты зафиксировала координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Евгения Гущина.

«По словам местных, спустя два года «губернаторская» дорога превратилась в американские горки. Впервые городу выделили деньги на дорожный ремонт, и вот такой результат. Гарантийный срок действует в течение пяти лет, поэтому подрядчику надо срочно приступать к восстановлению и заниматься водоотведением», – заявила она.

Ранее «Толк» сообщал, что из-за ремонта моста во Власихе движение идет по одной полосе. Реконструкция началась еще в октябре 2020 года.

ТОЛК