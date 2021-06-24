Горняк22: Из-за роста больных в Бийске готовят еще один ковидный госпиталь

Бийск. Ковидный госпиталь Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

На рост заболеваемости в Бийске и Бийском районе заметно влияет наплыв туристов, которые хлынули в Горный Алтай через наукоград

В Бийске из-за роста больных коронавирусом в последнюю неделю, возможно, не будет хватать мощностей одного ковидного госпиталя, поэтому в городе готовят к открытию еще один. Об этом изданию «Бийский рабочий» сообщил главврач Центральной горбольницы Сергей Ковязин.

Уже сейчас действующий госпиталь Бийска почти заполнен – занято 205 из 240 мест. За последние сутки сюда поступили 37 пациентов, сутками ранее – 20.

По мнению главврача ЦГБ, рост заболевших Бийску дают туристы, которые едут через Бийск на отдых в Белокуриху и Горный Алтай. Кроме того, бийчане давно забыли, что такое коронавирус, и не носят маски – ни в магазинах, ни в общественном транспорте.

Если число заболевших будет расти так же, как сейчас, то в городе откроют госпиталь на базе горбольницы № 2.

ТОЛК