Горняк22: Контрактника из Барнаула разыскивает воронежская воинская часть
Армия. Военнослужащие Фото: pixabay.com
Уроженец Барнаула не доехал до воинской части, куда он был направлены военкоматом, поэтому его действия рассматриваются как дезертирство
В распоряжении группы «Инцидент Барнаул» имеется ориентировка на военнослужащего из Барнаула.
Он должен проходить военную службу по контракту в воинской части 91711, которая размещена в Богучарах Воронежской области.
Сообщается, что Алексей Хорощ в воинскую часть так и не прибыл. В данный момент в его действиях усматривают признаки преступления по ст. 337 и 338 «Дезертирство».
Есть сведения, что Алексей находится в Барнауле. Сейчас организован розыск военнослужащего.