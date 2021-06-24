Горняк22: В «Титов Арене» Барнаула пройдет молодежная выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021»

Выставка Фото: vk.com/azartsiberia

В этом году придуманный алтайским Союзом художников проект впервые пройдет на крупнейшей площадке в истории биеннале в комплексе «Титов-Арена»

8 июля в Барнауле состоится открытие X Межрегиональной молодёжной художественной выставки «Аз.Арт.Сибирь – 2021». С 8 по 30 июля в барнаульском комплексе «Титов Арена» посетители выставки смогут увидеть живопись, графику и скульптуры лучших молодых сибирских авторов.

«Основная экспозиция «Аз.Арта» расположится в галерее вокруг «чаши» в «Титов Арене». Выставка займёт около 2 тыс. кв. метров. Будет представлено более 400 конкурсных произведений молодых сибирских художников», – рассказал куратор проекта Николай Зайков.

По словам куратора, три выигранных гранта позволят проекту привезти в Барнаул ведущих экспертов в области изобразительного искусства из Москвы и других регионов России и расширить призовой фонд для победителей.

В выставке ещё можно принять участие. Для барнаульских художников отбор работ пройдёт 2 июля в 12 часов в комплексе «Титов Арена». В проекте может принять участие любой график, живописец и скульптор в возрасте от 18 до 35 лет.

8 июля в 16 часов у главного входа «Титов Арены» (пр. Социалистический, 93) состоится открытие выставки. «Аз.Арт. Сибирь – 2021» будет работать до 30 июля. Вход свободный.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле в краеведческом музее открылась выставка «Через века, через года – помните». На выставке покажут более 500 экспонатов периода ВОВ.

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