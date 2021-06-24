ГОРНЯК22 25.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Правда ли, что Тимати и победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова расстались

Горняк22
22 часа Ago

Тимати и Екатерина Сафарова Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official/

Победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова вернулась в Испанию. СМИ и поклонники предполагают, что это означает конец их романа с Тимати

Сафарова опубликовала в Instagram видео из Испании, где написала: «Счастливая девочка только что прилетела домой», пишет StarHit.

Известно, что последние месяцы Екатерина Сафарова жила в Москве. Она объясняла это новыми рекламными контрактами в России.

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Публикация от Katerina Safarova (@kat_safarova)

После завершения съемок «Холостяка» Тимати и Сафарова летали в жаркие страны и остались неузнанными. Первый официальный выход пары в свет произошел на премии МУЗ-ТВ в начале июня.

Не известно, означает ли возвращение Сафаровой в Москву, что они с Тимати расстались, или нет.

ТОЛК

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