Горняк22: В Барнауле водитель протаранил припаркованные у дома автомобили и скрылся

Дождь. Туман. Автомобиль Фото: pixabay.com

Происшествие случилось ранним утром – лихач на «Лада Гранта» протаранил автомобили и уехал, однако, владельцы считают, что найти его – дело времени

В Барнауле разыскивают виновника ДТП на улице Матросова. Рано утром 23 июня (в промежутке с 5.10 до 5.14) неизвестный на черной «Ладе» на скорости врезался в стоящие у дома автомобили и поехал дальше.

С места происшествия он скрылся, однако в распоряжении полиции осталось видео, которое записал человек из дома напротив.

Владельцы машин разыскивают виновника, по их словам, найти его дело времени, но может «в человеке проснется совесть, и он объявится».

Правда, комментаторы в группе «Инцидент Барнаул» сильно сомневаются, что совесть у человека, который сидел за рулем, есть. Они пишут, что водитель специально развернулся и проехал мимо, чтобы оценить повреждения автомобилей, а затем скрылся из вида.

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