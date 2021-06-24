Горняк22: Механик из алтайского села подарил мошенникам 750 тысяч рублей

В Усть-Калманском районе 37-летнего механика местного элеватора мошенники обманули на крупную сумму. Он взял кредит в 750 тыс. рублей и отправил деньги аферистам.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился якобы сотрудником банка. Действуя по уже хорошо зарекомендовавшей себя схеме, мошенник сообщил, что аферисты пытаются оформить кредит на его имя.

Чтобы пресечь эти действия, необходимо оформить на себя кредит и перевести сумму на специальный счет. Сельчанин так и сделал: он произвел порядка пятидесяти переводов на общую сумму в 750 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Усть-Калманский район

Алтайская правда