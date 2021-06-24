ГОРНЯК22 25.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Уголовная ответственность грозит жительнице Барнаула за препарат для похудения

Горняк22
22 часа Ago

Алтайские таможенники пресекли котрабанду сильнодействующего вещества «сибутрамина». Он содержался в капсулах для похудения, которые заказала жительница Барнаула.

48-летняя жительница краевого центра заказала в Казахстане через Интернет запрещенные средства для похудения. После того, как посылка пришла на почту, таможенники изъяли пять флаконов с капсулами, информирует пресс-служба Алтайской таможни.

Экспертиза показала, что в их составе содержится запрещенный в России сибутрамин общим весом 117 граммов. При этом женщина знала, что он запрещен к пересылке. 

Возбуждено уголовное дело. Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом в 1 млн руб. либо в размере дохода за 5 лет.

С начала 2021 года Алтайской таможней возбуждено 3 уголовных дела, связанных с перемещением запрещенных средств. Изъято 476 гр. наркотического средства «гармин» и 117 гр. сильнодействующего вещества «сибутрамин».

Фото: Алтайская таможня

Барнаул 

Алтайская правда

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