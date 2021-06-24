ГОРНЯК22 25.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Вынесен приговор бийчанину, который развращал 6-летнего мальчика

Горняк22
22 часа Ago

Вынесен приговор 43-летнему жителю Бийска. Он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении маленького мальчика.

Несколько лет назад у осужденного сила проживать женщина с малолетним сыном. С 2016 по 2017 год мужчина совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетнего мальчика.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, пишет СК по Алтайскому краю.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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