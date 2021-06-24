Горняк22: Пенсионер-рецидивист из алтайского села набросился с ножом на своих гостей

Вынесен приговор неоднократно судимому 62-летнему жителю Усть-Пристанского района. Он признан виновным в убийстве и покушение на убийство двух человек.

В сентябре 2020 года в доме у местного жителя в одном из сел Усть-Пристанского района компания распивала спиртное. В ходе застолья произошел конфликт. В результате хозяин взял кухонный нож и нанес гостям множественные удары. 38-летний мужчина скончался на месте происшествия, а еще двум гостям удалось убежать от нападавшего, пишет СК по Алтайскому краю.

Подсудимый вину в содеянном не признал. Однако суд назначил ему наказание, с учетом непогашенной судимости за аналогичное преступление, в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Усть-Пристанский район

Алтайская правда